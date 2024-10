Oltre 60 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo un primo bilancio indicato dal comitato di crisi allestito al palazzo di governo della Moncloa. Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località (GUARDA LE FOTO).

Il salvataggio a Malaga

La guardia civile spagnola ha salvato in elicottero un bambino da una casa ad Alora, Malaga. Nel video si vede l'intervento della Guardia Civil spagnola. Le stazioni radio e TV hanno ricevuto centinaia di chiamate di aiuto da parte di cittadini intrappolati in aree allagate o alla ricerca dei propri cari, poiché i servizi di emergenza non sono stati in grado di raggiungere tutte le località colpite. Le autorità nelle aree più colpite hanno consigliato ai cittadini di rimanere a casa ed evitare tutti i viaggi non essenziali.