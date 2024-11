Valencia, regina Letizia in lacrime e sporca di fango tra alluvionati

In visita col re Felipe, la sovrana è scoppiata in lacrime dopo avere ascoltato il racconto della tragedia da alcune donne di Paiporta, uno dei luoghi più colpiti dalla catastrofe che ha travolto la Spagna. Nelle immagini la si vede con le mani tra capelli e gli occhi sconvolti dai resoconti di morte e disperazione. E tra il caos della contestazione, una donna l'avvicina dicendole: "Non è per voi, signora"