A Valencia 213 morti. Si cercano corpi nel parcheggio sotterraneo

Mentre il bilancio dell'alluvione sale di ora in ora, i sommozzatori stanno tentando di individuare le persone "sepolte" nei 5.700 posti auto del centro commerciale Bonaire ad Aldaida. Nuova allerta meteo in diverse zone della Catalogna, della Murcia e della Comunità Valenciana. Ancora polemiche sul governatore Mazón: "Non ha dichiarato l'emergenza per non essere il responsabile legale degli aiuti". Re Felipe VI e Sanchez oggi nei comuni colpiti

Sale ad almeno 213 il numero dei morti per l' alluvione in alcune zone della Spagna, in particolare Valencia . Oltre mille i dispersi. Non si sa ancora quanti di loro possano essere "sepolti" nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, uno dei più grandi della città spagnola. I sommozzatori cercano in queste ore di individuare le auto e i corpi sommersi da tre metri d'acqua e fango. Quando l'acqua è arrivata trascinando tutto con sé, il centro (che ha una capacità di 5.700 posti auto, tra superficie e sotterraneo) funzionava a pieno regime. Il concreto timore è che i clienti possano aver cercato le loro auto nella parte sotterranea per scappare dall'ondata, rimanendo bloccati. "È un cimitero", dicono i soccorritori. Intanto, altri 10mila tra agenti e militari sono stati mobilitati dal governo. Continuano le polemiche sul presidente della regione Carlos Mazón: oltre al video in cui negava l'emergenza, secondo il quotidiano El Pais si sarebbe "defilato" non dichiarando la catastrofe ed evitando così di guidare gli aiuti ed esserne il responsabile legale.

A Paiporta si spala con le mascherine

A Paiporta, il Comune valenciano più colpito dall'alluvione, il numero di vittime è salito a più di 70 tra tutte quelle finora recuperate. "Ci sono strade dove ancora non è stato possibile accedere per i veicoli ammassati nel mare di fango", ha detto José Antonio Redondo, assessore al Lavoro e al Commercio, che non ha rivelato il numero di quanti risultano ancora scomparsi. Un conteggio che ha però realizzato il coordinamento dell'Unità militare dell'esercito, ma che non è stato ufficialmente reso noto. Nel municipio di 25mila abitanti, diviso a metà dal torrente che durante la piena ha seminato morte e distruzione, i volontari spalano con le mascherine per proteggersi dall'odore della morte, unito a quello dei rifiuti ammassati agli angoli di strada che da quattro giorni non vengono rimossi.

Re Felipe VI e Sanchez oggi nei comuni colpiti

Il re Felipe VI e il premier Pedro Sanchez visiteranno oggi le zone colpite, dove sono giunti altri 5.000 militari, come annunciato ieri dal premier. Sono in tutto 7.500 i membri dell'esercito impegnati sul territorio nella ricerca dei dispersi, ai quali si sono uniti 5.000 fra agenti di polizia e guardia civile mobilitati dal ministero dell'Interno, che si sono uniti ai 5.000 già presenti sul territorio. Secondo le autorità è stata ripristinata l'elettricità per il 94% delle utenze, ma 7mila persone restano ancora senza luce e in migliaia senza acqua.