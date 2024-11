Alluvione in Spagna, oltre 200 morti a Valencia. Allarme alle Baleari

Ancora molti i dispersi. E si teme che il bilancio continuerà ad aggravarsi nelle prossime ore. L’allerta meteo intanto non è ancora finita, come ha ribadito anche il premier Pedro Sánchez. Timori per le Baleari. "Serve molta precauzione", hanno avvertito le autorità locali

Continua a salire il bilancio dei morti in Spagna, dopo la devastante alluvione che ha colpito il Paese - e in particolare la zona di Valencia - negli ultimi giorni: le vittime confermate son 205, ma i molti dispersi fanno temere che il bilancio continuerà ad aggravarsi nelle prossime ore. Intanto si moltiplicano anche le necessità urgenti dei sopravvissuti, con migliaia di persone rimaste ormai da giorni senza luce e accesso all'acqua potabile e con pochissimo cibo. E l’allerta meteo per la perturbazione Dana non è ancora finita, come ha ribadito nelle ultime ore anche il premier Pedro Sánchez. Dopo le inondazioni di strade e case nella provincia andalusa di Huelva della notte tra giovedì e venerdì, l'allerta si è spostata in particolare alle Baleari. "Serve molta precauzione", hanno avvertito sui social le autorità locali.