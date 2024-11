Alluvione Valencia, oltre 150 morti: trovati vivi sette dispersi

Il ministero degli Esteri dell''Ecuador ha reso noto che sette degli otto ecuadoriani dispersi in seguito alle inondazioni sono stati ritrovati vivi. Per la giornata di oggi sono previste piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell'Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari

Dana fa ancora paura. Per la giornata di oggi sono previste piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell'Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari. L'allerta dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio Valencia, provocando almeno 158 morti e centinaia di dispersi, è massima in tutta la Spagna, che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il DANA, termine scientifico, comunemente chiamato con quello più popolare di "goccia fredda", è un ciclone che ha scaricato su Valencia circa 600 mm di pioggia in appena quattro ore.