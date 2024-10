La leader dem parlando alla Cbs si è dichiarata disponibile a sottoporsi ad un test cognitivo, sfidando Trump a fare lo stesso. Il tycoon, intanto, durante un comizio in Georgia respinge le accuse di nazismo: "Io non sono un nazista, solo il contrario di un nazista. Harris è fascista"

Trump: “Sono il contrario di un nazista. Harris è fascista”

Nelle schermaglie tra i due, proprio Trump ha ripetuto di frequente come l’attuale vicepresidente abbia un basso quoziente intellettivo, mentre la leader dem, dal suo punto di vista, ha accusato il tycoon di essere "sempre più instabile e squilibrato". "Io non sono un nazista, solo il contrario di un nazista", ha affermato inoltre Trump durante un comizio ad Atlanta, in Georgia, respingendo le accuse che gli sono state mosse da alcuni ex membri della sua amministrazione. Sostenendo, poi, che Kamala Harris sia una "fascista".

Biden ha votato nel Delaware: “Kamala vincerà”

Intanto nelle scorse ore Joe Biden ha votato a New Castle, nel Delaware, in anticipo per le presidenziali. Il leader della Casa Bianca è rimasto in fila con altri elettori per diversi minuti prima di entrare nel seggio. Dopo aver votato, alla domanda se per lui fosse un momento “dolce amaro”, considerando che fino a pochi mesi fa ci sarebbe stato il suo il nome sulla scheda elettorale, ha risposto che si trattava di una situazione “dolce”. E poi si è detto nuovamente convinto che la vicepresidente Kamala Harris vincerà le elezioni.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24