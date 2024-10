Durante un comizio in Pennsylvania il candidato repubblicano non ha perso occasione per attaccare la sua rivale definendola "un'incompetente" che non saprebbe avere a che fare con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Kalama Harris è salita invece sul palco in Michigan accompagnata da Michelle Obama che ha esortato il pubblico: "Quando andate a votare scegliete su quale lato della storia stare"

A pochi giorni dal voto negli Stati Uniti non si ferma lo scontro tra il candidato repubblicano Donald Trump e l’attuale vicepresidente democratica Kamala Harris. Durante un comizio in Pennsylvania il tycoon non ha usato mezzi termini defindendo la sua avversaria una “incompetente” e affermando che porterà sicuramente gli Usa alla terza guerra mondiale: “Eleggerla presidente vorrebbe dire scommettere su milioni di vite". Secondo Donald Trump, infatti, Harris non sarebbe in grado di avere a che fare con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. ( USA 2024: I SONDAGGI )

Michelle Obama sul palco con Harris in Michigan

Mentre Trump si trova in Pennsylvania, Kamala Harris sale sul palco in Michigan accompagnata da Michelle Obama che manda in delirio la città di Kalamazoo. L'ex First Lady si è rivolta soprattutto agli uomini scettici a votare per la vicepresidente: "Quando andate a votare scegliete su quale lato della storia stare - ha detto Michelle Obama - Un voto per Donald Trump è un voto contro" la salute delle donne. La ex First Lady, amatissima dai democratici, ha poi denunciato un doppio standard, spiegando come da Harris ci si attende che sia "intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza". Da Trump, un "bugiardo incompetente, definito un fascista dal suo ex capo dello staff", non ci aspetta "assolutamente nulla: nessuna comprensione della politica, nessuna capacità di mettere insieme un argomento coerente, nessuna onestà, nessuna decenza, nessuna morale". "Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca", ha aggiunto fra gli applausi del pubblico, che ha esortato a "fare qualcosa", rispolverando quel "do something" con cui ha infiammato la convention democratica.