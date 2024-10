Usa 2024, Michelle Obama attacca Trump: "Bugiardo e incompetente"

A Kalamazoo, in Michigan, l'ex First Lady si rivolge soprattutto agli uomini scettici a votare la vicepresidente: "Quando andate a votare scegliete su quale lato della storia stare". Poi attacca Trump che, sottolinea Obama, è stato "definito un fascista dal suo ex capo dello staff". Il candidato repubblicano in una intervista parla invece del rischio nemici interni e tocca il tema Marte, caro al suo sostenitore Elon Musk: "Non si può escludere che ci sia vita"

Trump "bugiardo e incompetente". Michelle Obama sale sul palco insieme a Kamala Harris e manda in delirio Kalamazoo, Michigan. L'ex First Lady si rivolge soprattutto agli uomini scettici a votare la vicepresidente: "quando andate a votare scegliete su quale lato della storia stare. Un voto per Donald Trump è un voto contro" la salute delle donne. Denunciando un doppio standard, Michelle Obama - amatissima dai democratici ma finora grande assente dalla campagna elettorale - spiega come da Harris ci si attende che sia "intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza".

Michelle Obama: Trump bugiardo e incompetente

Da Trump, un "bugiardo incompetente, definito un fascista dal suo ex capo dello staff", non ci aspetta "assolutamente nulla: nessuna comprensione della politica, nessuna capacità di mettere insieme un argomento coerente, nessuna onestà, nessuna decenza, nessuna morale", mette in evidenza. "Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca", ha aggiunto fra gli applausi scroscianti del pubblico, che esorta a "fare qualcosa", rispolverando quel "do something" con cui ha infiammato la convention democratica. L'ex First Lady quindi ha introdotto sul palco Harris, che arriva in Michigan dopo la tappa in Texas per incassare l'appoggio di Beyoncè. "E' il momento di cantare una nuova musica per l'America", ha detto la superstar a Houston salendo sul palco con la vicepresidente fra abbracci e sorrisi. Capelli sciolti e abito nero, 'Queen B' ha esortato a votare e a respingere Donald Trump e il suo divieto di aborto. "Non sono qui come una star. Non sono qui nei panni di una politica. Sono qui come una madre che ha profondamente a cuore il mondo e i suoi figli - ha spiegato Beyoncè -. Un mondo in cui abbiamo la libertà di controllare il nostro corpo". Per Harris l'appoggio della superstar con un comizio nel Texas repubblicano è un importante successo, con il quale punta a restituire alla sua campagna lo slancio perso nelle ultime settimane e involarsi verso l'Election Day.