La storia dell'associazione nata in Giappone che, piantando i semi di seconda generazione del primo albero, diffonde un messaggio di pace a favore del disarmo nucleare. Di alberi piantati ce ne sono più di 200: in città, paesi, luoghi istituzionali e in altri di dolore e memoria. Uno è stato piantato perfino in Russia, a Beslan

Sono solo alcuni dei numeri dietro a un’associazione all’apparenza moderna (fondata ufficialmente il 27 giugno 2020), che ha però una storia ventennale, ha sede a Brescia ma le sue origini in Giappone. Parliamo della "Nagasaki – Brescia, Kaki Tree for Europe", un’associazione che custodisce e cura i semi di seconda generazione prodotti da un albero di cachi sopravvissuto alla bomba atomica sganciata su Nagasaki il nove agosto 1945, coinvolgendo Comuni, città e Paesi in progetti di sensibilizzazione al tema della pace che culminano con la piantumazione delle piantine. L’idea è coltivare la pace attraverso un simbolo, quello di una pianta sopravvissuta a una bomba atomica, a dimostrazione che con cura e memoria si può tornare a costruire il proprio futuro anche laddove si pensa non ci sia più speranza.

Quello descritto è un albero di cachi piantato nel cortile interno del carcere minorile di Catania. Simboleggia la pace e la rinascita. Come lui ce ne sono molti altri in tutto il mondo e fanne parte dell’iniziativa Kaki Tree Project che col tempo ha coinvolto più di un milione di persone, ha realizzato 199 progetti solo in Italia e 235 se ci si allarga al territorio europeo, con altri 100 in via di sviluppo.

La denominazione “for Europe” si spiega da sé: si tratta di una progettualità acquisita, nata altrove e che poi si è espansa nel vecchio continente. Si parte dal Giappone del 1945: in quel tragico nove agosto morirono 40 mila persone e altre 30 mila le seguirono nei mesi e negli anni successivi a causa delle radiazioni, delle ustioni e delle lesioni provocate dall’esplosione. Anche il territorio ne uscì gravemente compromesso, ma un albero di cachi riuscì miracolosamente a sopravvivere. Era però in condizioni critiche, con metà del tronco completamente annerito per le bruciature. Nel 1994 l’arboricoltore Masayuki Ebinuma iniziò a curare il fragile albero e, col tempo, riuscì a farlo riprendere a tal punto da ottenere delle pianticelle di seconda generazione. Quando negli anni successivi diverse classi di bambini cominciarono a recarsi in visita a Nagasaki, Ebinuma prese a regalare loro una piantina ciascuno come simbolo di pace.

La svolta vera e propria arrivò con l’artista contemporaneo Tatsuo Miyajima che, venuto a conoscenza di ciò che Ebinuma stava facendo, decise di dargli il suo contributo esponendo a una mostra d’arte del 1995 le piante, cercando qualcuno che le acquistasse. Pervennero dieci domande e venne scelto come luogo per piantarle l’ex scuola elementare Ryuhoku, nella circoscrizione Tiato a Tokyo: da questo primo esperimento si costituì il progetto "Revive Time", la rinascita del tempo, che negli anni avrebbe acquisito un grande successo in territorio nipponico tanto da essere esportato anche all’estero e, in particolare, in Italia, centro operativo per i progetti a livello europeo.

Nagasaki - Brescia, Kaki Tree for Europe

L’associazione lavora per quasi vent’anni anche su suolo europeo, ma è solo nel 2020 che si costituisce la delegazione bresciana. A causa delle nuove normative europee, infatti, dal 15 dicembre 2019 non è più possibile importare piante come quelle di cachi dal Sol Levante; per questo Francesco Foletti, presidente della Kaki Tree for Europe, insieme agli altri membri fondatori, si è battuto per realizzare una struttura dove ricevere non più le piantine ma i semi di cachi da piantare durante le iniziative.

“Eravamo partner da tantissimi anni, non potevamo lasciar perdere tutto – racconta Foletti –, così ci siamo attivati per portare qui i semi della pianta madre e farli crescere da noi. Non potevamo permettere che il lavoro fatto in tanti anni venisse dimenticato”.

Le iniziative del Kaki Tree for Europe non si limitano, però, soltanto alla piantumazione delle piantine. Come spiega Foletti: “Con tutti coloro che ci contattano costruiamo un percorso che termina con la semina delle piante, ma c’è molto altro dietro. Chiediamo a chi desidera unirsi al progetto di promuovere iniziative ed eventi che coinvolgano la cittadinanza, per esempio nel caso di paesi o città, così da sensibilizzare a temi quali la memoria, la pace, la solidarietà e la giustizia attraverso mezzi come arte, musica e cura dell’ambiente. Non c’è una formula univoca da seguire, a ognuno viene lasciata molta libertà di azione, l’importante è fare attivamente qualcosa. Nelle scuole, per esempio, spesso si organizzano lezioni apposite sull’argomento, si fanno dei laboratori e si coinvolgono attivamente i bambini, così che, una volta arrivati alla semina, tutti sentano che quello è il raggiungimento di un obiettivo e di un percorso”.