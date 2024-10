Il riconoscimento è stato conferito al movimento dei sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki “per i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate” ascolta articolo

È stato conferito all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo il Premio Nobel per la Pace 2024. “Il movimento popolare dei sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha - ha detto il presidente del Comitato per i Nobel, Jørgen Watne Frydnes - riceve il Premio per la Pace per i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate”. L'organizzazione era già stata candidata per il Premio nel 1985, nel 1994 e nel 2015 dall'International Peace Bureau.

“Gli Hibakusha ci aiutano a descrivere l'indescrivibile” “In risposta agli attacchi con la bomba atomica dell'agosto 1945, è nato un movimento globale i cui membri hanno lavorato instancabilmente per aumentare la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze umanitarie dell'uso di armi nucleari - scrive il Comitato - Gradualmente, si è sviluppata una potente norma internazionale, che stigmatizza l'uso di armi nucleari come moralmente inaccettabile. Questa norma è diventata nota come ‘il tabù nucleare’. La testimonianza degli Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, è unica in questo contesto più ampio” “Questi testimoni storici hanno contribuito a generare e consolidare un'opposizione diffusa alle armi nucleari in tutto il mondo attingendo a storie personali, creando campagne educative basate sulla propria esperienza e diffondendo urgenti avvertimenti contro la diffusione e l'uso di armi nucleari - prosegue il comunicato - Gli Hibakusha ci aiutano a descrivere l'indescrivibile, a pensare l'impensabile e a comprendere in qualche modo l'incomprensibile dolore e la sofferenza causati dalle armi nucleari”. approfondimento Hiroshima, 79 anni fa il lancio della prima bomba atomica. FOTO

“Il Nobel per onorare i sopravvissuti” Il Comitato poi ricorda che “il destino di coloro che sopravvissero agli inferni di Hiroshima e Nagasaki fu a lungo nascosto e trascurato. Nel 1956, le associazioni Hibakusha locali e le vittime dei test sulle armi nucleari nel Pacifico formarono la Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organisations. Questo nome fu abbreviato in giapponese in Nihon Hidankyo. Sarebbe diventata la più grande e influente organizzazione Hibakusha in Giappone”. Nell'assegnare il Premio Nobel per la Pace di quest'anno a Nihon Hidankyo, il Comitato Nobel norvegese desidera onorare tutti i sopravvissuti che, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, hanno scelto di usare la loro costosa esperienza per coltivare speranza e impegno per la pace - prosegue il comunicato - Nihon Hidankyo ha fornito migliaia di testimonianze, ha emanato risoluzioni e appelli pubblici e ha inviato delegazioni annuali alle Nazioni Unite e a diverse conferenze di pace per ricordare al mondo l'urgente necessità del disarmo nucleare”. leggi anche Premio Nobel per la Letteratura 2024 alla sudcoreana Han Kang

