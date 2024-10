Haiti, una gang criminale massacra abitanti di Pont-Sondé: 115 morti

Cosa è successo

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre una gang armata ha aperto il fuoco con fucili automatici contro la popolazione locale e ha dato fuoco a case e veicoli, in una località che si trova a 100 chilometri a nord-ovest della capitale di Haiti Port-au-Prince. Tra le vittime del massacro ci sono anche donne e bambini. Secondo una ong haitiana per la difesa dei diritti umani, le violenze sono esplose dopo che un gruppo di autodifesa locale aveva cercato di impedire ai membri della gruppo armato di trarre profitto da un pedaggio stradale improvvisato che avevano istituito a Pont-Sondé.

Violazioni dei diritti umani

In un comunicato, la polizia haitiana ha detto che è in corso un'operazione che mira a "smantellare tutti i focolai delle gang" nella regione dell'Artibonite, in particolare contro la "Gran grif" (Grande Griffe), responsabile dell'attacco. Si tratta di un gruppo armato specializzato in dirottamenti di camion e rapimenti per riscatto guidato da Luckson Elan, che è stato sanzionato dagli Usa per il suo coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani. Il governo di Haiti ha inviato anche i membri di una forza multinazionale guidata dal Kenya, che fa parte di una missione di sostegno alla sicurezza dello Stato caraibico iniziata la scorsa estate.

Crisi umanitaria, economica e politica

"Le operazioni stanno iniziando a dare risultati soddisfacenti", ha affermato la polizia in un comunicato, senza fornire un bilancio delle operazioni. La violenza tra gang ad Haiti è una vera e propria piaga che inasprisce la crisi umanitaria, economica e politica del Paese.