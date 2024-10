Guerra Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: 113 abbattuti. LIVE

L'Ucraina è in trattative con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per posizionare osservatori stranieri vicino alle sue centrali nucleari, mentre circolano voci secondo cui la Russia sta pianificando di attaccare l'infrastruttura che collega gli impianti alla rete energetica del Paese: lo afferma un funzionario del ministero dell'Energia ucraino, citato dai media di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito il 24 settembre che Mosca sta pianificando di colpire tre centrali elettriche, senza specificare quali. Yuliia Kyian, direttrice generale per la Pianificazione strategica e l'integrazione europea presso il ministero dell'Energia ucraino, ha ribadito ieri che la Russia potrebbe prendere di mira le infrastrutture. Posizionare osservatori stranieri vicino a tutte le sue centrali elettriche potrebbe aiutare a garantire la stabilità nucleare ed energetica, ha affermato la Kyian. "La nostra massima priorità è salvaguardare queste risorse cruciali e attualmente stiamo discutendo sulle missioni dell'Aiea che potrebbero aiutare a proteggerle. Gli attacchi alle centrali nucleari e alle infrastrutture correlate rappresentano una minaccia per il mondo intero", ha detto la funzionaria di Kiev.