Introduzione

Secondo la Cnn, l'amministrazione Biden teme che Teheran stia pianificando un attacco in seguito all'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel massiccio bombardamento israeliano su Beirut.

Secondo gli esperti, sulla base degli storici rapporti di potere in Medio Oriente e nel Golfo, le leadership dei governi di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania non hanno dubbi nello scegliere l'asse israelo-statunitense rispetto a quello guidato dall'Iran: già lo scorso aprile i sistemi di difesa aerea e le aviazioni di Riad, Abu Dhabi e Amman, insieme alle forze americane, francesi e britanniche, si erano mobilitate per proteggere lo Stato ebraico. Per gli analisti e gli osservatori, si tratta di alleanze che sono il frutto di rapporti di forza geopolitici ben sedimentati nel tempo e che difficilmente possono essere alterati.