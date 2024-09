Introduzione

Non solo Hassan Nasrallah: sono diversi i personaggi di spicco del gruppo sciita filoiraniano uccisi dall'esercito israeliano nel corso dell’anno e, più in particolare, nelle ultime settimane. Soltanto questa settimana sono morti, oltre allo storico leader, anche Nabil Kawak, Muhammad Ismail e Hussein Ismail; Muhammad Qabisi, Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din e Hussein Hany; Ali Karaki e Muhammed Hussein Srour. Per tutti loro la ragione dell’omicidio è la responsabilità, a vario titolo, degli attacchi a Israele provenienti dal Libano.

In precedenza, nel corso dell’estate, era morto anche Fuad Shukr, consigliere senior per gli affari militari di Nasrallah e presentato dai portali israeliani come il numero due dell’organizzazione. Secondo molti analisti, Hezbollah non è comunque destinata a scomparire: una nuova generazione di quadri politici e combattenti sembra essere pronta a prendere il posto di coloro che sono stati colpiti da Israele.