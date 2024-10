Introduzione

Sono molti i precedenti fra Libano e Israele: è già successo tre volte, in passato, che il secondo invadesse il primo, determinando ogni volta morti e feriti. Fra gli episodi più gravi ci furono gli scontri del 1982, in ambito israeliano conosciuti come "operazione Pace in Galilea".

In quell’occasione nacque Hezbollah, la milizia religiosa: aiutata e armata dall’Iran, dal 1992 era guidata da Hassan Nasrallah (ucciso da Israele il 28 settembre 2024). L'Olp a lungo lasciò la propria base a Beirut, contribuendo a inasprire i rapporti nel territorio. Altri momenti critici furono il 1978 e il 2006