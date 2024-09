Trump sul social Truth: "Non parteciperò a nuovo dibattito con Harris" e dopo le accuse di J. D. Vance alle donne progressiste di preferire i gatti ai figli, la sua campagna ha virato decisamente nella sua strategia: adesso accusa Harris di odiare i gatti. Intanto la vicepresidente degli Stati Uniti d'America ha 5 punti di vantaggio nei sondaggi e la sua campagna ha raccolto 47 milioni di dollari nelle 24 ore successive al duello tv contro Donald Trump, come riferisce il New York Times ascolta articolo

Non ci sarà un un altro dibattito con Kamala Harris: lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. "Non ci sarà un terzo dibattito", ha scritto Trump, includendo nel conteggio il suo faccia a faccia con Joe Biden.

Cosa ha scritto Trump su Truth in merito al terzo dibattito Sul suo Truth, Donald Trump ha commentato così la sua scelta di un terzo confronto: "Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono: 'VOGLIO UNA RIVINCITA'. I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto il dibattito contro la compagna Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale dei democratici, e lei ha immediatamente chiesto un secondo dibattito. Lei e Crooked Joe hanno distrutto il nostro Paese, con milioni di criminali e persone mentalmente squilibrate che si riversano negli Stati Uniti, totalmente incontrollati e con l’inflazione che manda in bancarotta la nostra classe media. Tutti sanno questo e tutti gli altri problemi causati da Kamala e Joe. È stato discusso in grande dettaglio durante il Primo Dibattito con Joe e il Secondo Dibattito con il Compagno Harris. Non si è presentata al Fox Debate e si è rifiutata di fare NBC e CBS. KAMALA DOVREBBE CONCENTRARSI SU QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO FARE NELL'ULTIMO PERIODO DI QUASI QUATTRO ANNI. NON CI SARÀ UN TERZO DIBATTITO!"

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Harris in vantaggio di cinque punti su Trump Kamala Harris rafforza il suo vantaggio su Donald Trump dopo il dibattito tv. Secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 42% di Trump. Il vantaggio di cinque punti è superiore a quello di quattro registrato nell'ultima rilevazione del 21-28 agosto. Per il 53% degli interpellati, Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump. Intanto la campagna di Kamala Harris ha raccolto 47 milioni di dollari nelle 24 ore successive al duello tv contro Donald Trump come riferisce il New York Times leggi anche Kamala Harris e Donald Trump. Un’analisi del dibattito in 5 punti

La nuova campagna social di Trump: "Kamala odia i gatti" Dopo le accuse di J. D. Vance alle donne progressiste di preferire i gatti ai figli, la campagna di Donald Trump ha virato decisamente nella sua strategia: adesso accusa Kamala Harris di odiare i gatti. Sul suo account e sui social il suo staff ha condiviso una serie di immagini di gattini che mostrano un cartello con scritto: "Non lasciare che mi mangino, vota Trump". In un'altra appare un gatto arancione e la scritta: "Kamala mi odia". Le immagini sono create dall'intelligenza artificiale e puntano ad attutire l'impatto negativo della storia rilanciata da Trump durante il dibattito con Harris, quando l'ex presidente ha parlato di gattini e cani che vengono rapiti in Ohio per essere mangiati dagli immigrati haitiani. Quando il moderatore, David Muir, gli ha detto che la storia non aveva avuto conferme credibili, Trump si è rifiutato di fare un passo indietro. Così da due giorni i social americani sono inondati di meme raffiguranti gattini messi in pentola, in padella, al forno o dentro i panini, o cani che si mettono al volante di un'auto per cercare la salvezza, lontano dall'Ohio. leggi anche Harris vs Trump, cosa hanno googlato gli americani durante dibattito

View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Vance "contro" le gattare senza figli La nuova scelta di dipingere Harris come una donna che odia i felini appare ironica ma anche insolita, considerando che la storia è partita settimane fa quando sono emerse vecchie interviste in cui il candidato vice di Trump, Vance, aveva accusato le donne progressiste di essere "gattare" senza figli e che non avrebbero avuto diritto di decidere il futuro del Paese. Subito dopo la fine del duello tv tra Harris e Trump è arrivato, tra l'altro, l'endorsement alla vicepresidente da parte di Taylor Swift, popstar seguita su Instagram da oltre 280 milioni di follower, che ha un'altra particolarita': non ha figli ed è contornata da gatti.