Notizie manipolate, social e influencer di destra

Tutto parte da una teoria - del tutto priva di fondamento e mai sentita prima di questa campagna elettorale - secondo cui gli immigrati haitiani, in particolare quelli che vivono in Ohio, rapiscono animali come gatti e papere dai giardini dei cittadini americani per mangiarli. A diffondere questa idea sui social media sono stati in larga parte influencer di destra che hanno rilanciato la storia di una donna di nome Allexis Tella Ferrell, accusata di aver maltrattato un gatto a Canton, in Ohio. Secondo quanto riportato da Fox News, la 27enne avrebbe "calpestato la testa del gatto per ucciderlo prima di mangiarlo in una zona residenziale di fronte a numerose persone". A quel punto la storia e il gesto della donna sono stati usati da noti personaggi di destra - come Ian Miles Cheong e Charlie Kirk - per sostenere che alla base di quanto accaduto ci fossero le presunte origini haitiane di Allexis Tella Ferrell, nonostante nessun rapporto dei media sull'incidente affermi che la donna sia haitiana e Ferrell sia un elettore registrato in Ohio da sei anni.