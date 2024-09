Israele-Hamas, bombe su scuola nel Nord della Striscia: morti e feriti

Almeno otto morti e 15 feriti il bilancio di un bombardamento israeliano su una scuola di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. A riferirlo è l'agenzia palestinese Wafa. L'edificio era stato trasformato in un rifugio per gli sfollati. Secondo la Wafa il raid delIdf aveva come obiettivo le tende in cui dormono gli sfollati all'interno della scuola Halimah al-Saadiyah.

L'Onu ha chiesto "un'indagine approfondita" sulla morte della 26enne attivista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi, uccisa a colpi di arma da fuoco dall'esercito israeliano durante una manifestazione nella citta' di Beita, in Cisgiordania, vicino a Nablus.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)