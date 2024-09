Medioriente, Biden: “Netanyahu non fa abbastanza per accordo”. LIVE

Migliaia di israeliani si sono radunati in tutto il paese ieri sera al termine del secondo giorno consecutivo di proteste a favore di un accordo di cessate il fuoco per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. A Gerusalemme, i dimostranti sono stati affrontati con notevole violenza dalla polizia, riporta il Times of Israel che ha arresttao una decina di persone. I dimostranti hanno suonato i clacson in tutto il quartiere di Rehavia e sulle strade vicine alla residenza di Benjamin Netanyahu, trasportando barelle e cartelli con i ritratti degli ostaggi, accendendo falo' e scandendo lo slogan "Possa il loro ricordo essere una rivoluzione".