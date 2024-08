Medioriente, Israele ha colpito in Libano per sventare attacco. LIVE

" Lampi di guerra fra i miliziani di Hezbollah, con base in Libano, ed Israele, mentre al Cairo sono nel vivo i negoziati per una tregua di almeno 72 del conflitto a Gaza. L'esercito di Tel Aviv ha lanciato stamani un attacco preventivo dopo aver ricevuto informazioni dall'intelligence secondo cui Hezbollah era pronto a lanciare seimila missili. Le milizie sciite hanno risposto lanciando più di 320 razzi e diversi droni carichi di esplosivo: alcuni sono stati intercettati, mentre altri hanno causato danni e feriti. L'esercito israeliano ha annunciato che 100 aerei da guerra hanno distrutto migliaia di lanciarazzi di Hezbollah puntati sul centro e sul nord del Paese. Sventato un attacco degli Hezbollah al quartier generale del Mossad. Navi Usa vicine a Israele in posizione contro la minaccia dell'Iran.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: