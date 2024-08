Escalation tra Israele e Libano, Casa Bianca: “Biden monitora eventi"

Nella notte Israele ha deciso di avviare degli "attacchi preventivi" in Libano per "prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala". Netanyahu ha convocato il Gabinetto di sicurezza: “Se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male”. Hezbollah ha risposto lanciando oltre 320 tra razzi e droni. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa: "alti funzionari statunitensi hanno comunicato continuamente con le loro controparti israeliane" sotto la direzione del presidente ascolta articolo

Joe Biden monitora da vicino gli eventi in Medioriente dopo l’attacco lanciato nella notte da Israele contro il Libano. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente “è stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte". Sotto la direzione del numero uno della Casa Bianca, “alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con gli omologhi israeliani. Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale". (GUERRA IN MEDIORIENTE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

L’escalation L'esercito israeliano durante la notte ha fatto sapere di avere avviato degli "attacchi preventivi" in Libano per "prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala" e ha invitato la popolazione ad allontanarsi dalle zone in cui opera l'organizzazione. Come riferito dall’Idf, l'offensiva è stata lanciata dopo aver rilevato preparativi da parte degli Hezbollah. "Questa mattina all'alba - ha riferito il presidente israeliano Netanyahu nella riunione convocata con il Gabinetto di sicurezza - abbiamo scoperto i preparativi di Hezbollah, che era pronto ad attaccare Israele, abbiamo dato ordine all'esercito di agire subito per eliminare la minaccia. L'Idf sta operando con forza, ha distrutto decine di razzi diretti al nord. Chiedo ai cittadini di Israele di seguire le indicazioni di sicurezza". E ha aggiunto: “Siamo determinati a fare di tutto per difendere il nostro Paese, per riportare gli abitanti del nord in sicurezza nelle loro case e per continuare a sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male”.

La risposta di Hezbollah Hezbollah ha quindi avviato un attacco su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr a Beirut. Il gruppo terroristico libanese ha affermato di aver lanciato più di 320 razzi verso il nord di Israele nelle ultime ore, insieme a diversi droni carichi di esplosivo. In una dichiarazione, Hezbollah afferma di aver preso di mira 11 basi militari nel nord di Israele. Dopo alcune ore Hezbollah ha annunciato che il suo attacco su larga scala contro Israele per oggi è terminato. "La nostra operazione militare di oggi è stata completata e portata a termine", ha dichiarato in un comunicato il gruppo sostenuto dall'Iran. Le "rivendicazioni israeliane di un'azione preventiva effettuata... e di aver sventato l'attacco della resistenza sono affermazioni vuote", ha aggiunto.