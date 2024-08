Israele-Hamas, attesa per i colloqui del Cairo sulla tregua. LIVE

Ieri sera arrivati in Egitto i negoziatori israeliani. Si cerca un compromesso sui corridoi Filadelfia e Netzarim. Per due giorni, dopo la partenza del segretario Usa Antony Blinken da Tel Aviv, si è seriamente temuto che la trattativa si fosse di nuovo arenata per via dell'irrigidimento delle diverse posizioni.

Kamala Harris durante il discorso di accettazione della nomination alle elezioni per la Casa Bianca: "Sono per il diritto di Israele di difendersi, e mi assicurerò che abbia le risorse per farlo. Ora è il momento di un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Io e Biden stiamo lavorando per mettere fine alla guerra in modo che Israele sia sicuro, le sofferenze a Gaza finiscano e i palestinesi possano realizzare l'aspirazione per la loro autodeterminazione".





