Allarme antrace ad Haiti, già 10 casi: cos'è e i sintomi

La ministra Dupuy ha assicurato che è in corso un'indagine epidemiologica per determinare l'origine dell'infezione, valutarne la portata e implementare misure di prevenzione e controllo appropriate. "Operatori sanitari sono stati inviati nella zona colpita per monitorare e gestire i casi", ha aggiunto.

Quali sintomi ha e come si trasmette

Il batterio dell'antrace, noto anche per il suo utilizzo come arma biologica, può provocare il carbonchio, una malattia grave e potenzialmente mortale sia per gli esseri umani che per gli animali. I primi sintomi sono nausea, perdita di appetito, vomito, febbre e diarrea. L'infezione intestinale da antrace è letale dal 25 al 60% dei casi. La trasmissione può avvenire attraverso l'inalazione di spore, il consumo di carne infetta o il contatto con ferite cutanee, ma non si diffonde da persona a persona