Virus West Nile, un caso provincia di Pordenone: grave donna anziana

West Nile, dai vestiti ai sintomi: i consigli per evitare l'infezione

Mentre i casi in Italia raddoppiano nel giro di una settimana, la Regione Veneto ha fornito una serie di indicazioni sulla malattia, che può causare un’encefalite letale in un caso su 1.000. “Il periodo di incubazione può variare tra i 2 e i 14 giorni e solitamente l’infetto non ha sintomi”, ha spiegato l’Iss

Indossare indumenti di colore chiaro dal crepuscolo all'alba, con pantaloni e maniche lunghe, usare repellenti cutanei e, per gli ambienti, insetticidi a base di piretro. Ma anche soggiornare e dormire solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte alle finestre, preferibilmente trattate con repellenti per zanzare e usare il condizionatore durante la notte. Questi i consigli della Regione Veneto per prevenire la West Nile, pericolosa soprattutto per anziani e persone deboli, che rischiano una forma neuroinvasiva grave

La Direzione Prevenzione regionale ha avviato una campagna informativa, distribuendo in tutte le Ulss una serie di tabelle che spiegano come difendersi, di che cosa si tratta e cosa fare in caso di puntura o sintomi