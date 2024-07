La Casa Bianca ha fatto sapere di essere in contatto con Israele dopo l'attacco a Khan Yunis, nel sud di Gaza. "Israele ci ha informati di aver attaccato alti funzionari di Hamas", ha dichiarato un portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americana ai media israeliani precisando di aver "ricevuto anche segnalazioni di vittime civili e sono in contatto con le controparti israeliane per saperne di più".