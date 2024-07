1/8 ©Getty

Dopo sette mesi di festeggiamenti pre-matrimonio in giro per il mondo, Anant Ambani - figlio del nono uomo più ricco del mondo - e la fidanzata Radhika Merchant, ereditiera nel settore farmaceutico, sono arrivati al fatidico sì. Celebrazioni al via il 12 luglio al Jio World Convention Centre di Mumbai, che ha accolto migliaia di ospiti. (Nella foto Anant Ambani con i genitori e i fratelli)

