Ambani-Merchant, il matrimonio dei rampolli indiani sbarca a Portofino

Si è svolta ieri a Portofino una festa prematrimoniale tra Anant Ambani e Radhika Merchant, figli di due dinastie miliardarie indiane. Si parla di oltre mille invitati con tanto di concerto con Andrea Bocelli e di una vera e propria crociera che ha toccato diverse città, come Palermo e Cannes, prima di fare tappa appunto a Portofino. Un evento che ha suscitato “mugugni” tra i liguri, sempre un po’ ritrosi, che hanno protestato per la presenza così ingombrante di una festa privata. ,

Anche Mark Zuckerberg e Bill Gates tra gli ospiti

La nave da crociera affittata per l'evento, denominata Celebrity Ascent, ha tra l'altro ospitato i Backstreet Boys per un concerto dal vivo, ma anche tante altre celebrità. Alla partenza si è parlato anche di esibizioni di Rihanna e Katy Perry per una festa che, secondo i giornali indiani, sarebbe costata circa 139 milioni di euro. Tra gli ospiti illustri nomi come Mark Zuckerberg e Bill Gates. Non è la prima volta che vip e celebrità scelgono Portofino per le loro nozze (o anniversari): negli ultimi anni è toccato a Sia, Kourtney Kardashian e ai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) che, prima della separazione, avevano festeggiato in Liguria il loro anniversario.