Proposta Hamas: prima fase con tregua di 16 giorni, poi colloqui. LIVE

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato ieri al telefono con il suo omologo israeliano Yoav Gallant per "discutere le sfide alla sicurezza regionale e le continue minacce alla regione da parte dei gruppi sostenuti dall'Iran", rende noto il Pentagono. "Austin ha riaffermato l'impegno ferreo degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza di Israele e del diritto" dello Stato ebraico "all'autodifesa, sollecitando anche una riduzione della tensione e il sostegno agli sforzi diplomatici in corso per risolvere il conflitto" nella Striscia di Gaza, si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento della Difesa americano. Austin ha inoltre "espresso un forte sostegno agli sforzi in corso per finalizzare un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi come l'opportunità più promettente per riportare tutti" i prigionieri israeliani "a casa sani e salvi", aggiunge il portavoce Pat Ryder nella nota del Pentagono.