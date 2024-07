Elezioni in Iran, oggi il ballottaggio tra Pezeshkian e Jalili

Seggi aperti in tutto il Paese, per scegliere il nuovo presidente. Nei sondaggi favorito il riformista Pezeshkian Istanbul. Affluenza alle urne in aumento rispetto al primo turno in cui la partecipazione degli elettori è stata la più bassa dal 1979. L'ayatollah Ali Khamenei ha votato a Teheran

L’Iran vota per il presidente. Oggi urne aperte dalle ore 8 locali (le 6.30 in Italia) per le elezioni presidenziali che vedono contrapporsi il parlamentare riformista ed ex ministro della Salute Massoud Pezeshkian e il fondamentalista ex negoziatore sul nucleare Saeed Jalili. Nel primo turno elettorale di venerdì scorso, Pezeshkian ha ottenuto 10.415.991 voti (42%) e Jalili 9.473.298 voti (39%) su un totale di 24.535.185 voti espressi in 58.640 seggi elettorali. Secondo il Ministero dell'Interno ha partecipato al voto il 40% dei 61.452.321 elettori aventi diritto. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti oggi assumerà la carica di presidente.