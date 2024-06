Elezioni in Iran, Pezeshkian e Jalili in testa

Gli ultimi risultati dello spoglio dei voti delle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri in Iran - convocate per sostituire il presidente Ebrahim Raisi morto in un incidente aereo il 19 maggio - vedono in testa il riformista Massoud Pezeshkian e il fondamentalista Saeed Jalili, rispettivamente con 5.354.000 e 4.875.269 voti (CHI SONO I CANDIDATI). Lo ha reso noto questa mattina il portavoce del Comando elettorale statale, Mohsen Eslami, citato dall'Irna. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle Guardie Rivoluzionarie, finora il 40% degli aventi diritto al voto ha partecipato alle elezioni, con Pezeshkian che ha ottenuto il 42,6% e Jalili il 38,8% dei voti.