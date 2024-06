Iran al voto dopo la morte di Raisi, candidati e scenario politico

Iran verso il voto. Le elezioni presidenziali si terranno venerdì 28 giugno, un anno prima del previsto, a causa della morte del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi in un incidente aereo lo scorso 19 maggio. Questo evento imprevisto ha catapultato il Paese in una fase elettorale cruciale in un contesto di crescente malcontento interno, apatia degli elettori e turbolenze regionali dovute alla guerra tra Israele e Hamas.

La selezione dei candidati



Il Consiglio dei Guardiani, organismo dominato dagli ultraconservatori che seleziona gli idonei alla corsa elettorale, ha approvato solo 6 degli 80 candidati registrati: quasi tutti conservatori con forti posizioni anti-occidentali. Il campo riformista è rappresentato da un solo candidato, il parlamentare Masoud Pezeshkian. Fra gli scartati c'è nuovamente l'ex presidente conservatore Mahmud Ahmadinejad, già escluso dalle presidenziali del 2017 e 2021, oltre all'ex presidente del Parlamento Ali Larijani, considerato un moderato.



Il contesto politico e sociale



Le elezioni si svolgono in un momento di forte sentimento antigovernativo e tensioni internazionali con Stati Uniti e Israele. L'economia iraniana è in crisi, con un diffuso malcontento popolare e una feroce repressione del dissenso. Almeno nove giovani sono stati giustiziati per aver partecipato alle proteste del movimento “Donna, vita, libertà” nel 2022. Gli elettori sono disillusi da un sistema percepito come sempre meno inclusivo, truccato e incapace di migliorare le loro vite. Nelle ultime elezioni presidenziali del 2021, l'affluenza era stata del 48,8%, la più bassa dalla Rivoluzione islamica del 1979. La Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ha sollecitato una forte partecipazione al voto, mentre figure come la Nobel per la pace 2023 e attivista in carcere Narges Mohammadi, hanno invitato al boicottaggio, definendo le elezioni "illegali".



I dibattiti



In vista delle elezioni i sei candidati hanno tenuto diversi dibattiti televisivi, durante i quali hanno tutti promesso di affrontare le sfide economiche che affliggono il Paese. Alcuni di loro hanno anche espresso critiche inedite verso il governo, anche se molti osservatori le considerano tentativi di dare un'apparenza di libertà alla consultazione e di incentivare la partecipazione elettorale. Pezeshkian (riformista) è stato l'unico a toccare il tema della polizia morale, che tra le altre cose impone l'obbligo del velo per le donne, dichiarandosi "contrario". Tuttavia, sebbene i candidati abbiano potuto criticare il sistema, i media sono stati soggetti a una stretta sorveglianza. In questo mese sono stati arrestati due giornalisti noti, Yashar Soltani e Saba Azarpeik, a causa delle loro inchieste su casi di corruzione che coinvolgono funzionari governativi, in particolare il candidato conservatore Qalibaf.