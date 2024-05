Iran, a Teheran una folla immensa per l'addio a Raisi

I cortei dovrebbero marciare dall'Università di Teheran fino a Piazza Enghelab, nel centro della città. Diversi Paesi stranieri, tra cui Russia, Turchia e Iraq, hanno annunciato che saranno rappresentati ai funerali, ma non a livello di capi di Stato. Martedì decine di migliaia di iraniani hanno reso omaggio al loro presidente, la cui morte ha aperto un periodo di incertezza politica in vista delle elezioni presidenziali per la scelta del suo successore, previste per il 28 giugno