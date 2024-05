Iran, messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico per morte Raisi

La notizia della morte del presidente iraniano ha scosso tutto il mondo ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Da numerosi Paesi, da Oriente a Occidente, sono arrivati messaggi di cordoglio al governo di Teheran. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito ''una grande perdita per il popolo iraniano''. In un messaggio inviato all'attuale presidente iraniano ad interim Mohammad Mokhber, Xi ha espresso ''profonde condoglianze a nome del governo e del popolo cinese per la tragica morte di Raisi''. Anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha detto che l'Egitto è ''solidale con la leadership e il popolo dell'Iran''. "Esprimo le mie più profonde condoglianze all'amica e fraterna popolazione dell'Iran e al suo governo, soprattutto al leader della Repubblica islamica dell'Iran, Ali Khamenei, e alle famiglie del suo onorevole presidente e delle altre persone decedute", ha affermato il presidente turco Erdogan in un messaggio su X. "Come Turchia, saremo al fianco del nostro vicino Iran in questi tempi difficili e tristi, come abbiamo fatto molte volte", ha aggiunto Erdogan.

Putin: "Raisi era uomo meraviglioso"

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato del suo omologo iraniano Ebrahim Raisi morto in un incidente in elicottero come di ''un uomo meraviglioso''. In un telegramma inviato all'Ayatollah Ali Khamenei, Putin ha scritto di aver ''avuto l'opportunità di incontrare Ebrahim Raisi diverse volte e conserverò per sempre il ricordo più bello di quest'uomo meraviglioso". La Russia ha perso dei ''veri amici'' che hanno dato ''un enorme contributo alla cooperazione bilaterale e allo sviluppo'' delle relazioni tra Teheran e Mosca. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. ''Ricorderemo sempre queste figure politiche di spicco come veri patrioti della Repubblica islamica, che hanno difeso fermamente gli interessi del loro Stato e hanno dato la vita al servizio disinteressato della Patria in Russia'', ha scritto Lavrov. ''Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian erano conosciuti come amici veri e affidabili del nostro Paese. Hanno avuto un ruolo nel rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa russo-iraniana e un partenariato basato sulla fiducia ha un valore inestimabile", ha aggiunto Lavrov in una nota pubblicata sul sito web del suo ministero. Anche la presidenza siriana, poi, ha reso noto in un comunicato che Assad ha "affermato la solidarietà della Siria con la Repubblica islamica dell'Iran e con le famiglie del defunto e i suoi compagni". "Abbiamo lavorato con il defunto presidente per garantire che le relazioni strategiche tra Siria e Iran fioriscano sempre", prosegue la nota.

Le reazioni dall'Italia e dall'Ue

"Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell'Italia al governo iraniano e al popolo iraniano" ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, dopo la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. "Vedo in queste ore che le autorità iraniane accreditano la tesi dell'incidente, non letture complottiste. Attualmente non vedo grandi modifiche nell'assetto interno in Iran", ha aggiunto Meloni. ''Non ci sono segnali'' che ''possa essersi trattato di un attentato'' al presidente iraniano Ebrahim Raisi. ''E' stata una disgrazia dovuta al maltempo, forse a un guasto'', ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che ''non dovrebbero esserci grandi scossoni. Vorrei tranquillizzare tutti che non ci saranno conseguenze all'estero negative''. Infine arriva un messaggio di cordoglio anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che su X posta: "L'Ue esprime le sue sincere condoglianze per la morte del Presidente Raisi e del Ministro degli Esteri Amir-Abdollahian, nonché di altri membri della loro delegazione e dell'equipaggio in un incidente in elicottero. Il nostro pensiero va alle famiglie".

Cordoglio dall'Iraq al Venezuela

''Dolore e tristezza'' sono i sentimenti espressi da Hamas nel messaggio di ''sincere condoglianze'' diffuso dopo la conferma della morte del presidente Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. I due hanno perso la vita ''in un doloroso incidente che è costato la vita ad alcuni dei migliori leader iraniani che hanno avuto una brillante carriera nel far rinascere l'Iran e hanno adottato posizioni onorevoli nel sostenere la nostra causa palestinese e la legittima lotta del nostro popolo'', si legge nel comunicato diffuso da Hamas. ''Siamo fiduciosi che la Repubblica Islamica dell’Iran sarà in grado, se Dio vuole, di superare le ripercussioni di questa grande perdita. Il caro popolo iraniano dispone di antiche istituzioni in grado di affrontare questa dura prova'', sottolinea il comunicato. Il primo ministro iracheno Mohammed Shià al Sudani ha espresso ''solidarietà al fraterno popolo iraniano e ai funzionari della Repubblica islamica durante questa dolorosa tragedia. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla Guida Suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, e alla nazione iraniana, al suo governo e al suo popolo'', ha aggiunto. Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha fatto sapere di essere "sconvolto" per la notizia della morte dell'omologo iraniano Ebrahim Raisi. Secondo quanto riporta Mehr, Maduro si è detto molto dispiaciuto di dovere dire addio a Raisi, definendolo "una persona eccezionale e un grande essere umano, difensore della sovranità del popolo iraniano e amico incondizionato" del Venezuela.