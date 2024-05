A Tabriz, capitale della provincia dell'Azerbaigian orientale, è in corso la cerimonia funebre per il presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto domenica 19 maggio nello schianto dell’elicottero su cui viaggiava. I funerali veri e propri, come ha annunciato ieri il vicepresidente della Repubblica Mohsen Mansouri, si terranno il 23 maggio nella città natale di Raisi, Mashhad, nel nord-est del Paese.

La cerimonia funebre

La cerimonia funebre a Tabriz è iniziata con un corteo per le vie della città. Prima dell'inizio ufficiale si sono svolti raduni in diverse città del Paese in onore del presidente morto. A Teheran migliaia di persone, molte delle quali con il ritratto di Raisi in mano, si sono radunate in piazza Valiasr. Dopo il corteo funebre a Tabriz, la salma di Raisi sarà trasferita nella città santa di Rom, a sud di Teheran, e da lì sarà portata nella capitale. L'Ayatollah Khamenei guiderà le preghiere durante una cerimonia di addio prevista a Teheran questa sera, prima che domani inizino le processioni nella capitale. Da lì le spoglie del presidente defunto saranno trasferite giovedì nella provincia del Sud Khorasan, nell'est, e poi nella sua città natale, Mashhad, dove saranno sepolte in serata. Il luogo scelto per i funerali è il Mausoleo dell'Imam Reza, uno dei principali santuari degli sciiti.