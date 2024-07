Israele-Hamas, raid su Khan Younis e Nuseirat: almeno 8 morti. LIVE

Israele ha dato ordine di evacuazione da Khan Younis (Gaza) che è stata presa di mira da diversi attacchi. Otto persone sono morte e almeno trenta sono rimaste ferite e portate all'ospedale Nasser, hanno riferito gli operatori sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese e una fonte medica all'interno dell'istituzione sanitaria. Un giornalista dell'AFP e testimoni hanno riferito di una moltitudine di attacchi israeliani sia nell'area a Sud di gza che a Rafah. Nel nord, i soldati israeliani hanno continuato le operazioni avviate il 27 giugno a Shujaiya, un quartiere a est di Gaza City. Secondo l'Idf, "una ventina di terroristi sono stati eliminati li' con decine di attacchi aerei" e "molti sono stati uccisi durante i combattimenti". Blinken ha ribadito la sua convinzione che Israele non voglia una guerra in Libano, pur ammettendo che "potrebbe essere pronto a intraprenderne una se necessario - dal loro punto di vista - per proteggere i loro interessi". Secondo il capo della diplomazia Usa, neppure Hezbollah vuole la guerra né il Libano perché ne sarebbe la prima vittima. Né tanto meno l'Iran perché preferirebbe salvare Hezbollah per un eventuale scenario di conflitto diretto con Israele.









