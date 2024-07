Elezioni Francia, entro le 18 le alleanze per il secondo turno

Nel voto di domenica l’alleanza dell'estrema destra guidata dal Rassemblement National ha vinto il primo turno con il 33,15%, mentre Macron si è fermato al 20,4% e la sinistra unita nel Nuovo Fronte Popolare della gauche ha raggiunto il 28%. I seggi da assegnare sono in tutto 577 in altrettante circoscrizioni e la maggioranza assoluta è fissata a 289 ascolta articolo

Il presidente Emmanuel Macron, in vista del secondo turno, ha chiesto di studiare ogni singolo collegio elettorale della Francia per trovare alleanze "caso per caso", incluso con candidati della France Insoumise (Lfi), per bloccare l'avanzata del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Lo riferisce Bfmtv, dopo che l’alleanza dell'estrema destra ha vinto il primo turno con il 33,15%, mentre Macron si è fermato al 20,4% e la sinistra unita nel Nuovo Fronte Popolare della gauche ha toccato il 28%. Il termine per la definizione delle alleanze nei singoli seggi è oggi alle 18.

I risultati definitivi del primo turno e le proiezioni dei seggi I seggi da assegnare sono in tutto 577 in altrettante circoscrizioni e la maggioranza assoluta è fissata a 289. Al primo turno il Rassemblement National e gli alleati di estrema destra hanno ottenuto il 33,15% con una forbice potenziale di seggi di 255-295. Poi: Nuovo Fronte Popolare della gauche 27,99% (120-140 seggi); Ensemble (maggioranza macroniana) 20,04% (90-125 seggi); Les Républicains/centristi di destra UDI/Altri di destra 10,74% (35-45 seggi); Altri, ecologisti, regionalisti 2,0% (10-14 seggi); Altri di sinistra o dissidenti del Fronte Popolare 1,5% (11-12 seggi); Estrema sinistra (Lutte Ouvrière e altri) 1.5%; Diversi di centro e dissidenti della maggioranza Ensemble 1,0%; Sovranisti e altri di estrema destra 0,5% (0-1 seggi); Reconquête (Eric Zemmour) 0,5%. approfondimento Elezioni Francia, cosa può succedere al ballottaggio

185 candidati "terzi" si sono ritirati in vista del ballottaggio Sono almeno 185, secondo i dati di Le Monde, i candidati che hanno deciso di ritirarsi in vista del ballottaggio. In particolare, si tratterebbe di 121 candidati della sinistra e 60 del campo presidenziale. Marginali durante le elezioni legislative del 2022, per domenica sono possibili sulla carta fino a 306 triangolari e un quadrangolare, fa notare il quotidiano, sottolineando come questo sia stato reso possibile dall'alta affluenza alle urne. Anche secondo Le Figaro la maggioranza di chi si è ritirato era scesi in campo con il Nouveau Front Populaire (Nfp). Ad abbandonare la corsa sono stati però anche candidati di Ensemble, come ad esempio le tre ministre Sabrina Agresti-Roubache, Marie Guévenoux e Fadila Khattabi. Inoltre nel Calvados il candidato di Lfi si è ritirato per favorire l'elezione contro Rn dell'ex primo ministro Elisabeth Borne. Stesso approccio a Tourcoing, dove il candidato nominato da Nfp si è ritirato per non correre il rischio di vedere Rn battere il ministro degli Interni Gerald Darmanin. approfondimento Chi è Jordan Bardella, che con Marine Le Pen ha vinto le Europee

Il quadro delle alleanze Emmanuel Macron è stato il primo a prendere la parola dopo i risultati di domenica: "Davanti al Rassemblement National, è arrivato il momento di un'ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno". Jean-Luc Mélenchon, da sinistra, ha tuonato: "Neppure un voto andrà al RN, ovunque saremo terzi ritireremo il nostro candidato". Con l'indicazione, conseguente, di votare per l'avversario locale di RN, nella fattispecie la maggioranza macroniana. Dalla quale però, dopo le parole del presidente, non sono arrivate indicazioni altrettanto chiare. Persino Edouard Philippe, uno dei leader della maggioranza, ha dato indicazioni decisamente contrastanti con quelle di Macron, invitando i suoi militanti "a fare desistenza per evitare l'elezione di candidati RN o LFI, La France Insoumise". Dal momento che LFI è il partito decisamente più forte della coalizione di sinistra, la diga della desistenza cederebbe ovunque ci saranno candidati della maggioranza che desistono ma i cui voti non andranno al Front Populaire se il candidato locale sarà di LFI. Conscio dell'enorme posta in gioco e della percezione non positiva de La France Insoumise fra centristi e destra moderata, Glucksmann, che ha riportato il Partito socialista al terzo posto nelle Europee, ha lanciato il grido d'allarme: "Abbiamo 7 giorni per evitare una catastrofe in Francia". I Républicains che non hanno seguito Eric Ciotti nel suo accordo con Marine Le Pen, e che hanno comunque ottenuto un considerevole 10% dei voti, hanno già annunciato, da parte loro, che non daranno consegne di voti ai loro elettori. approfondimento Perché l’estrema destra cresce in Francia?