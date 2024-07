In Francia, l'Assemblea nazionale (la camera bassa) viene eletta con un sistema uninominale maggioritario a doppio turno. Il Paese viene diviso in 577 distretti o collegi uninominali di cui 11 sono fuori dal territorio nazionale, cioè all’estero. In base alla legge elettorale, in ogni collegio può vincere una sola persona candidata e può vincere al primo turno se ottiene il 50 per cento più uno dei voti espressi da almeno il 25 per cento degli elettori e delle elettrici iscritte alle liste.