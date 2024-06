Come riporta Le Monde, sono oltre 4mila i candidati che si presentano in 577 circoscrizioni. Tra i candidati, il blocco formato dai partiti di sinistra rappresenta una delle principali novità. Questa alleanza, denominata Nuovo Fronte Popolare (NFP), si ispira al Fronte Popolare del 1936, formato per contrastare i fascismi in Europa. Ne fanno parte La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il gruppo formato dal Partito Socialista e da Place Publique di Raphael Glucksmann, i Verdi e il Partito Comunista. L’alleanza di sinistra ha già collaborato nelle precedenti elezioni legislative del 2022, ma si era presentata divisa alle recenti elezioni europee a causa di divergenze sulla politica estera. A destra il Rassemblement National di Marine Le Pen è il grande favorito di queste elezioni. In alcuni collegi, il RN ha trovato un accordo con ex membri dei Repubblicani e di Reconquête, che hanno deciso di seguire gli ex leader dei rispettivi partiti, Éric Ciotti e Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen. Il terzo blocco è l’attuale coalizione di governo, che include Renaissance di Macron, Modem di François Bayrou e Horizons dell'ex primo ministro Edouard Philippe