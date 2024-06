Ue, settimana decisiva sulle nomine. Orban da Meloni a Roma

Il leader ungherese a Roma prima di assumere la guida del semestre di presidenza europeo. Sullo sfondo la partita per la scelta dei vertici comunitari dopo il nulla di fatto alla cena informale dei 27 della scorsa settimana. Per sperare nella riconferma la presidente uscente dovrà allargare la maggioranza attuale (Popolari, Socialisti e Liberali) a Verdi o Conservatori. Al via oggi il Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo: sul tavolo gli sviluppi della guerra in Ucraina e del conflitto in Medioriente ascolta articolo

Dopo la fumata nera alla cena informale tra i leader a Bruxelles, questa settimana si annuncia cruciale per la scelta dei prossimi vertici Ue. Le trattative proseguono in vista del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno, con la presidente della Commissione uscente Ursula von der Leyen (Ppe) in corsa per un secondo mandato, che per il momento tuttavia non è blindato. Il primo ministro ungherese Viktor Orban è atteso oggi a Roma, prima tappa di un mini-tour tra Italia, Germania e Francia in vista del 1° luglio quando Budapest assumerà la guida del semestre di presidenza europeo. Con Giorgia Meloni il leader di Fidesz cercherà l’asse sulle priorità programmatiche del semestre, dall’immigrazione alla sfida demografica e alla limitazione della sovranità Ue.

Nomine Ue, distanza tra Meloni e Orban Tra Orban e Meloni restano le distanze negli equilibri sulle figure chiave. Il leader magiaro si avvia a non votare né von der Leyen, né Antonio Costa (o Enrico Letta, come piano B) al Consiglio europeo, né Kaja Kallas come Alto Rappresentante. Mentre la premier può giocarsi la carta del dialogo con la maggioranza attuale. Meloni, assieme a Fiala, è l'unica leader a cui il Ppe guarda per l'allargamento a destra della maggioranza sul voto a Ursula von der Leyen. Il leader popolare Manfred Weber, nel suo mostrare il partito come kingmaker delle trattative, ha ribadito che il terzetto ai vertici europei dovrà tener conto di tre pilastri: la garanzia alla pace, la crescita economica, la limitazione dell'immigrazione con il prosieguo della politica dei patti con i Paesi africani. Ed è proprio il tema dei migranti che potrebbe portare il Ppe a convergere con i Conservatori, piuttosto che con i Verdi. Per sperare in una riconferma alla guida della Commissione, Von der Leyen deve allargare la coalizione formata da Popolari, Socialisti e Liberali, scesa sotto quota la "soglia psicologica" dei 400, troppo pochi per mettersi al riparo dal rischio di franchi tiratori nel voto di conferma all'Europarlamento. Da qui il bivio con l'apertura ai Verdi, che hanno chiesto di entrare in maggioranza incontrando però resistenze nel Ppe, oppure ai Conservatori di Meloni. Che in cambio potrebbe chiedere una Vicepresidenza o un Commissario di peso. Sullo sfondo restano le incognite sul voto legislativo in Francia con il Fronte Popolare e i centristi costretti ad inseguire Rassemblement National, sempre avanti nei sondaggi. "Mi preoccupano le elezioni in Francia, lo dico con chiarezza", ha ammesso il cancelliere tedesco Olaf Scholz. approfondimento Ue, slitta l’intesa sulle nomine. Von der Leyen resta favorita

Consiglio Affari Esteri Ue a Lussemburgo Oggi intanto si tiene il consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Euopea. Nella riunione dei 27 a Lussemburgo, presieduta dall'Alto Rappresentante Josep Borrell, una sessione sarà dedicata alla guerra in Ucraina con l'intervento, in collegamento, del ministro degli Esteri di Kiev Kuleba. Sarà l'occasione per fare il punto anche sugli esiti del vertice di Lucerna della scorsa settimana. Sul tavolo anche il conflitto in Medioriente. "Ribadirò il convinto sostegno dell'Italia all'accordo in tre fasi presentato dal presidente Biden e l'impegno con cui il governo sta continuando a lavorare per evitare una regionalizzazione del conflitto", ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che si dice "preoccupato" per la situazione sul fronte libanese. approfondimento Medioriente, Israele approva i piani di battaglia per il Libano