Ue, Orban lancia slogan presidenza Ungheria: "Make Europe Great Again"

Viktor Orban per inaugurare la sua presidenza di turno in Ue ha riciclato lo slogan di Trump (o forse è meglio dire di Ronald Regan) “Make Europe Great Again”. Il semestre di presidenza per l’Ungheria, che ufficialmente scatterà il primo luglio e terminerà il 31 dicembre, arriva in un momento delicatissimo per le istituzioni europee, impegnate nella partita delle nomine dei vertici comunitari e poi dei membri della futura Commissione. Il programma della presidenza è stato presentato a Budapest e, nei prossimi giorni, verrà ripreso a Bruxelles. Il logo rimanda al cubo di Rubik, il celebre architetto nato nella capitale magiara nel 1944.