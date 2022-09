4/9 ©Ansa

La minaccia dei tagli, a quanto pare, è stata sufficiente a far cambiare l'atteggiamento di Budapest. Nel corso dell'estate, infatti, le autorità ungheresi si sono mostrate "collaborative" e hanno proposto 17 misure che, "se attuate", possono in teoria risolvere il contenzioso. "Tutto sta in come procederà la stesura dei testi legislativi", ha commentato un funzionario Ue. La palla ora passa al Consiglio, che ha un mese di tempo, dunque fino al 18 ottobre, per esprimersi e decidere se adottare i tagli (vige la maggioranza qualificata)

Ungheria, Ue propone sospensione dei fondi di Coesione: cosa significa e come funziona