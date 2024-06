Elezioni europee, Von der Leyen: "Fiduciosa sul mio secondo mandato"

"Da domani comincerò a lavorare per costruire i ponti necessari per la maggioranza", ha affermato l'esponente del Ppe e attuale presidente della Commissione europea

"Abbiamo vinto le elezioni. Siamo primo partito e siamo ancora di stabilità", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spitzenkandidat del Ppe, subito dopo la chiusura dei seggi. "C'è ancora molto da fare ma sono fiduciosa per quanto riguarda il mio secondo mandato", ha aggiunto in seguito parlando ai giornalisti all'Eurocamera (ELEZIONI EUROPEE, I RISULTATI IN TEMPO REALE).