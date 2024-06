Nations League, Bruxelles non autorizza la partita Belgio-Israele

Il governo municipale della città ha fatto sapere di ritenere impossibile, per ragioni di ordine pubblico, il rilascio dell'autorizzazione per l'organizzazione della partita di calcio tra le due nazionali che avrebbe dovuto svolgersi nello stadio della capitale ad inizio settembre

Le autorità della città di Bruxelles hanno fatto sapere di ritenere impossibile, per ragioni di ordine pubblico, il rilascio dell'autorizzazione per l'organizzazione della partita di calcio tra le nazionali del Belgio e di Israele che avrebbe dovuto svolgersi nello stadio della capitale il prossimo 6 settembre, nell'ambito della Nations League. Lo ha annunciato il governo municipale della capitale belga, spiegando che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione dei rischi legati all'incontro.

Lo stop arriva dopo che le autorità belghe avevano già sospeso la vendita dei biglietti. La decisione era stata presa in considerazione dell'alto rischio di disordini, data la forte presenza di immigrati musulmani nella capitale belga e l'offensiva israeliana in corso a Gaza ( LA DIRETTA )

Ancora da definire la nuova sede

Al momento non è stata ancora definita una nuova sede per la partita. La UEFA è in contatto con le federazioni calcistiche di Belgio e Israele per trovare una soluzione alternativa.