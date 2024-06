Ucraina, al summit svizzero 100 delegazioni e 57 leader

Tra i leader confermati ci sono Volodymyr Zelensky, Kamala Harris, Rishi Sunak ed Emmanuel Macron, mentre l'Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. Assenti Russia e Cina ascolta articolo

Alla Conferenza di Pace per l'Ucraina, che si terrà oggi e domani in Svizzera, parteciperanno 100 delegazioni, tra cui 57 capi di Stato e di governo di tutto il mondo. Tra i leader confermati ci sono Volodymyr Zelensky, Kamala Harris, Rishi Sunak ed Emmanuel Macron, mentre l'Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. L'incontro vedrà anche la partecipazione di 29 esponenti ministeriali e 6 inviati speciali. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).



Assenze e presenze di rilievo

Ampiamente prevista l'assenza della Russia, che ha da tempo dichiarato pubblicamente di non voler partecipare. Anche la Cina sarà assente, confermando ancora una volta che Mosca non è isolata. Tuttavia, la lista aggiornata ieri sera da Berna include una presenza importante, quella del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan: la Turchia è tra le nazioni che intrattengono rapporti cordiali con la Russia e sino ad ora non risultava aver confermato quale delegazione avrebbe inviato. Al vertice parteciperà anche il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szjjarto, mentre il Sud Africa sarà rappresentato da un solo inviato. India e Arabia Saudita invieranno rispettivamente l'ambasciatore indiano a Mosca e il diplomatico Faisal bin Farhan Al Saud. Il Brasile, invece, manderà un inviato solo come “osservatore”.

Obiettivi del vertice

Le diplomazie stanno lavorando a una dichiarazione finale del summit, che secondo quanto filtrato definirà il conflitto come una "guerra" della Russia contro l'Ucraina e ribadirà l'impegno al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La grande partecipazione di capi di stato e diplomazie è ritenuta comunque un risultato importante dagli organizzatori del summit nella località montana di Bürgenstock. La speranza è che il summit possa avviare un vero e proprio processo di pace.

La lista ufficiale dei partecipanti

Il governo svizzero ha pubblicato la lista completa dei partecipanti, che include, oltre al G7, al'Ue e ai Paesi europei, il Brasile, il Sud Africa (con un inviato), l’India (ministro degli Esteri), l'Arabia Saudita (ministro degli Esteri), il Qatar (lo sceicco Al Thani), la Turchia, l'Indonesia e il Vaticano. "L'obiettivo è stimolare il futuro processo di pace e identificare elementi e passi pratici", ha sottolineato Berna. Assente, come detto, Pechino. Incontro tra Kamala Harris e Zelensky La vicepresidente americana Kamala Harris incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice per la pace in Svizzera. Lo ha riferito un funzionario dell'amministrazione americana, sottolineando che l'ampia partecipazione è "un testamento al lavoro diplomatico di Zelensky". La priorità degli Stati Uniti, ha aggiunto, è “enfatizzare che gli Usa sostengono gli sforzi dell'Ucraina per assicurarsi una pace giusta e duratura basata sui principi della Carta dell'Onu”. Harris "chiarirà che la battaglia dell'Ucraina non riguarda solo l'Ucraina. La posta in gioco è globale. Quello che è in gioco sono le regole e le norme internazionali e noi riteniamo che se consentiamo a un aggressore come Putin di violare questi principi con impunità, allora tutti i paesi sono minacciati perché gli aggressori nel mondo si sentirebbero rafforzati”, ha concluso il funzionario della Casa Bianca.



