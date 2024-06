Alluvioni in Germania, emergenza in comuni Baviera: morto un pompiere

È allarme acqua alta nel sud della Germania. C’è già una vittima: un vigile del fuoco è morto nell'alta Baviera, mentre era in servizio per i soccorsi. In alcuni distretti l'emergenza alluvioni è talmente grave che i vigili del fuoco hanno affermato di dover rinunciare ad arginare i danni, adesso l'ordine è "salvare la vita e l'incolumità delle persone". Nel Baden-Wuerttenberg, un treno ha subito il deragliamento nella serata di ieri, ma nessuno dei passeggeri a bordo sarebbe rimasto ferito