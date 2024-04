Germania, arrestate due spie russe: preparavano atti di sabotaggio

Dalla Russia con amore, ma non troppo. Due presunte spie russe sono state arrestate, su ordine della procura antiterrorismo, in Germania. A Bayreuth, in Baviera, due cittadini tedesco-russi avrebbero infatti pianificato atti di sabotaggio, anche contro "installazioni delle forze armate americane" per cercare di creare problemi al sostegno militare all'Ucraina.

I dettagli

Gli uomini sono stati identificati come Dieter S. e Alexander J. e sono accusati di aver effettuato ricerche per individuare potenziali obiettivi per effettuare attentati. Anche le case e i luoghi di lavoro dei due sospettati sono stati perquisiti dalla polizia. Si ritiene che possano "aver operato per un servizio di intelligence straniero" in quello che la procura definisce un "caso particolarmente grave" di spionaggio. L'imputato principale, Dieter S., scambiava informazioni con una persona legata ai servizi segreti russi già da ottobre 2023: l’obiettivo era lo studio di possibili atti di sabotaggio in Germania. L’uomo si sarebbe dichiarato pronto a "commettere attacchi esplosivi e incendi dolosi, soprattutto contro infrastrutture militari e siti industriali in Germania". Dieter S. ha scattato foto e filmato alcuni potenziali obiettivi, come mezzi di trasporto e attrezzature militari, e avrebbe poi comunicato queste informazioni al suo contatto. Dieter S. è anche accusato di appartenere a un'organizzazione terroristica straniera e i pubblici ministeri sospettano che abbia combattuto in un’unità armata della "Repubblica popolare di Donetsk" nell'Ucraina orientale tra il 2014 e il 2016. L’altro sospettato, Alexander J., ha raggiunto invece Dieter S. dalla fine di marzo 2024.