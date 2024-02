India, piccione sospettato di spionaggio liberato dopo 8 mesi

Il volatile protagonista di questa (presunta) spy story era stato catturato nel maggio dello scorso anno vicino al porto di Mumbai. Aveva da subito destato sospetti per due anellini legati alle zampe, sui quali erano incise parole che sembravano in lingua cinese. La Polizia aveva temuto che il volatile fosse implicato in attività di spionaggio. Poi nei giorni scorsi il chiarimento

Il piccione protagonista di questa (presunta) spy story era stato catturato lo scorso maggio vicino al porto di Mumbai. Aveva da subito destato sospetti per due anellini legati alle zampe, sui quali erano incise parole che sembravano in lingua cinese. La Polizia aveva temuto che il volatile fosse implicato in attività di spionaggio e l'aveva fatto rinchiudere in una gabbia nell'ospedale veterinario "Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals".

L'identità del piccione

Il sospetto 007 cinese con le ali è rimasto chiuso in gabbia fino a poche ore fa. La svolta è arrivata solo nei giorni scorsi, quando finalmente è stata chiarita l'identità dell'uccello. Non si tratta di un comune volatile, ma di un piccione taiwanese da gara, specializzato nel volo in acque libere. Otto mesi fa l'uccello si era infatti avventurato fino alle coste occidentali dell'India, arrivando fino al porto di Mumbai, dove è stato catturato.

Con l'autorizzazione della Polizia, il volatile prigioniero è stato trasferito alla Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Qui i veterinari gli hanno finalmente consentito di riprendere il volo e di chiudere con un lieto fine questa spy story.