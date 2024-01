India, uomo rinchiuso nel bagno di un aereo per più di un’ora

La porta del bagno non funziona e lui resta bloccato nella toilette dell’aereo per più di un’ora. La notizia arriva dall’India, dove un passeggero partito da Mumbai e diretto a Bangalore, ha trascorso gran parte dei 105 minuti di volo all’interno del minuscolo gabinetto di un velivolo SpiceJet. La compagnia si è detta rammaricata del “disagio causato” e ha spiegato come, durante il viaggio, l’equipaggio abbia fornito “aiuto e assistenza medica immediata al passeggero” in “stato di shock”.