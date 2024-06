Germania, sparatoria a Hagen, diversi feriti. Aggressore in fuga

È accaduto nel sobborgo di Elipe, nella città tedesca. Sul posto sarebbero presenti anche delle ambulanze e, secondo le prime ipotesi il teatro della sparatoria sarebbe un salone di parrucchiere. Sono in corso accertamenti per determinare la dinamica degli eventi

Ci sono "diversi feriti" nella sparatoria di Hagen, in Germania, avvenuta in un appartamento e a quanto sembra successivamente in un parrucchiere vicino. Lo riferisce la Bild, secondo la quale il responsabile sarebbe "in fuga".

Attualmente nel comune tedesco è in corso una “importante” operazione di polizia. Come riferiscono i media locali, il fatto è avvenuto nel sobborgo di Elipe, a circa 30 km da Dortmund. Sul posto sarebbero presenti anche delle ambulanze. Sono in corso accertamenti per determinare la dinamica degli eventi.