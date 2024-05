Indonesia, inondazioni causate da alluvione a Sumatra: 41 morti

Interi villaggi nei distretti di Agam e Tanah Datar sono stati spazzati via dalle acque che hanno sommerso case ed edifici. Allagamenti causati dalle piogge monsoniche e dai torrenti di lava fredda e fango che scorrono lungo le pendici del vulcano Monte Merapi

Sale il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno mettendo in ginocchio parte dell'Indonesia. L'ultimo bollettino diramato dall'agenzia locale per i disastri parla di 41 morti e 17 dispersi. Piogge torrenziali sono cadute per diverse ore nei distretti di Agam e Tanah Datar, nella parte ovest di Sumatra, provocando inondazioni improvvise colate da Monte Marapi, un vulcano dell'isola.